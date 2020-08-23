РФ надеется заключить контракт на поставку авиационных средств поражения со странами ОДКБ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает заключить в ближайшее время контракт на поставку авиационных средств поражения с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил в воскресенье глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы очень надеемся, что в ближайший день, часы, может быть, будет заключен достаточно серьезный контракт на поставку авиационных средств поражения с нашими партнерами по ОДКБ", - сказал он.

Шугаев также сообщил, что Россия подпишет с Белоруссией контракт на поставку республике вертолетной техники.

"С Белоруссией будет заключен контракт на поставку вертолетной техники", - сказал он.