{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум "Армия-2020"
Обновлено 

РФ надеется заключить контракт на поставку авиационных средств поражения со странами ОДКБ

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев также сообщил, что Россия заключит с Белоруссией контракт на поставку вертолетной техники

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает заключить в ближайшее время контракт на поставку авиационных средств поражения с партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил в воскресенье глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы очень надеемся, что в ближайший день, часы, может быть, будет заключен достаточно серьезный контракт на поставку авиационных средств поражения с нашими партнерами по ОДКБ", - сказал он.

Шугаев также сообщил, что Россия подпишет с Белоруссией контракт на поставку республике вертолетной техники.

"С Белоруссией будет заключен контракт на поставку вертолетной техники", - сказал он.

Теги
БелоруссияРоссияФорум "Армия-2020"
Форум "Армия-2020"
Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400
Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев уточнил, что идет обсуждение финансовой модели исполнения контракта
Читать полностью