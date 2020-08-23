Под Псковом открылся конкурс ВДВ "Десантный взвод" Армейских международных игр

ПСКОВ, 23 августа. /ТАСС/. Международный конкурс ВДВ по полевой выучке "Десантный взвод" в рамках Армейских международных игр стартовал в Пскове. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Минобороны РФ.

"В Пскове на полигоне Завеличье гвардейского десантно-штурмового соединения в шестой раз стартовал международный этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений "Десантный взвод-2020". Церемония открытия началась с поднятия флага соревнований. Почетное право поднять флаг игр было предоставлено победителю международного этапа конкурса "Десантный взвод-2019" гвардии рядовому Константину Лаврентьеву", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в параде команд-участниц приняло участие более 200 участников соревнований в составе 10 команд из России, Алжира, Белоруссии, Камбоджи, Китая, Республики Конго, Мали, Намибии, Таджикистана и Экваториальной Гвинеи.

Открыл международный этап конкурса заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по коллективным силам оперативного реагирования и миротворческим операциям генерал-лейтенант Андрей Холзаков. "С каждым годом интерес и география стран, присоединяющихся к Международным армейским играм и "Десантному взводу" приумножается. Уверен, что проведение данных Игр способствует повышению уровня профессиональной подготовки военнослужащих и экипажей, их мастерства и слаженности, укреплению международного сотрудничества вооруженных сил стран - участниц соревнований", - цитирует пресс-служба слова Холзакова.

Впервые в истории конкурса на торжественной церемонии открытия будут продемонстрированы показательные выступления по фигурному вождению бронеавтомобилей "Рысь" в исполнении водителей отдельного разведывательного батальона Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Военнослужащие отдельного разведывательного батальона продемонстрируют элементы экстремального вождения, маневрирования и исполнения сложных фигур синхронного управления четырьмя бронеавтомобилями на ограниченной площадке размером 30 на 40 м. Во время фигурного вождения бронеавтомобили исполняют зеркальные движения, а при сближении расстояние между ними не превышает 10 см.