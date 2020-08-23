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Форум "Армия-2020"
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Россия заключила контракт с Турцией на второй комплект С-400

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев уточнил, что идет обсуждение финансовой модели исполнения контракта
ЗРС С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
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ЗРС С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Контракт на поставку второго комплекта С-400 в Турцию уже подписан, идет обсуждение финансовых условии исполнения контракта, сообщил журналистам в воскресенье глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на форуме "Армия - 2020".

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"Контракт подписан", - сказал Михеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что сейчас идет обсуждение "финансовой модели исполнения контракта."

"[Сроки реализации контракта] уже по готовности наших партнеров окончательно решить процедурные вопросы с финансированием этого проекта", - пояснил Михеев.

С-400 в Турции

Россия и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку Москвой Анкаре комплексов С-400. Турция первой из стран НАТО приобрела у РФ эти системы. Первый комплект был поставлен в августе 2019 года.

Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию США и альянса в целом. Соединенные Штаты не оставляют попыток добиться от Турции отказа от российских зенитных ракетных систем.

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