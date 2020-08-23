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Форум "Армия-2020"
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Минобороны может принять на вооружение танк "Армата" в конце 2020 - начале 2021 года

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, экспортных заявок на танк много

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Танк Т-14 "Армата" будет принят Минобороны на вооружение в конце этого - начале следующего года, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в воскресенье.

"Мы рассчитываем, что по завершении государственных испытаний, в ближайшее время министерство обороны примет на вооружение. Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего - в начале следующего года", - сказал он в интервью телеканалу "Звезда".

По словам министра, экспортных заявок на танк много. "Конечно же, заказчики смотрят, отслеживают, как машина испытывается, и рассчитывают на скорейшее завершение", - отметил он.

Мантуров добавил, что на экспортный вариант истребителя Су-57 также есть много заявок, но первоначальной задачей является обеспечение российской армии.

Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что заявок на экспортные поставки танков "Армата" пока нет, ведутся технические консультации.

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