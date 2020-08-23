Мишустин: российские военные разработки способны выдержать самую жесткую конкуренцию

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Отечественные военные разработки способны выдержать самую напряженную конкуренцию, но Россия готова выстраивать доверительные отношения в военно-технической сфере с другими странами. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на открытии международного военно-технического форума "Армия - 2020".

"Вы сами увидите, что российские разработки способны выдержать самую жесткую конкуренцию. Здесь впервые будут представлены новые образцы вооружений. Среди них - боевая машина для стрелков-зенитчиков, беспилотные летательные аппараты, судна на воздушной подушке", - сказал премьер, выразив уверенность в том, что "специалисты по достоинству оценят возможности, которые открывает новый программно-аппаратный комплекс анализа изображений на основе нейросетевых технологий".

Глава правительства также обратил внимание на то, что "в этом году впервые на форуме российская оборонная промышленность представляет продукцию гражданского назначения: сегодня это интеллектуальная система "Безопасный город", медицинское оборудование, техника для нужд городского, коммунального и сельского хозяйства". "Думаю, представленные инновационные военные разработки произведут впечатление на всех участников и гостей", - заметил он.

Мишустин добавил, что на форуме уделено серьезное внимание роли цифровых технологий и искусственного интеллекта в развитии вооруженных сил. "Нам предстоит оснастить все рода войск надежными информационными системами, телекоммуникационными системами связи, наращивать применение суперкомпьютерных технологий российского производства и внедрять робототехнические комплексы", - сказал глава правительства.

Мишустин выразил надежду, что форум подтвердит свой статус уникальной площадки, где есть место для выгодных контрактов и создания новых бизнес-проектов, для общения и развития международного военно-технического сотрудничества. "Важно выстраивать доверительные отношения, вместе искать ответы на возникающие вызовы", - призвал премьер РФ.