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Форум "Армия-2020"

Шойгу открыл форум "Армия-2020" и Армейские международные игры

Министр обороны отметил, что форум стал крупнейшей в мире выставкой вооружений

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил Международный военно-технический форум "Армия-2020" и Армейские международные игры - 2020 открытыми.

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"Все слова сказаны. Мне остается только одно - объявить Международный военно-технический форум "Армия-2020" и Армейские международные игры - 2020 открытыми", - сказал Шойгу в воскресенье на церемонии в подмосковной Кубинке.

По его словам, форум стал крупнейшей в мире выставкой вооружений.

"Сегодня здесь собрались представители многих стран. Свыше 90 делегаций прибыли для того, чтобы посмотреть достижения российских оружейников, все то, что наша оборонная промышленность может сделать", - сказал министр.

Он поблагодарил всех, кто нашел возможность в это не простое время приехать на форум для участия в нем, а также в Армейских международных играх.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияФорум "Армия-2020"
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