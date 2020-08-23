Шойгу открыл форум "Армия-2020" и Армейские международные игры

"Все слова сказаны. Мне остается только одно - объявить Международный военно-технический форум "Армия-2020" и Армейские международные игры - 2020 открытыми", - сказал Шойгу в воскресенье на церемонии в подмосковной Кубинке.

По его словам, форум стал крупнейшей в мире выставкой вооружений.

"Сегодня здесь собрались представители многих стран. Свыше 90 делегаций прибыли для того, чтобы посмотреть достижения российских оружейников, все то, что наша оборонная промышленность может сделать", - сказал министр.

Он поблагодарил всех, кто нашел возможность в это не простое время приехать на форум для участия в нем, а также в Армейских международных играх.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".