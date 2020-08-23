На покупку Су-57 поступили официальные заявки от нескольких стран

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Несколько стран прислали официальные заявки на покупку у России новейших истребителей 5-го поколения Су-57, вопрос о продвижении машины на внешнем рынке прорабатывается. Об этом сообщила в воскресенье журналистам в рамках форума "Армия - 2020" пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Мария Воробьева.

"Несмотря на то, что это новейший образец российской продукции военного назначения, поступил ряд официальных заявок на его поставку", - сказала Воробьева.

Пресс-секретарь ФСВТС отметила, что зарубежные покупатели уделяют большое внимание Су-57 и в настоящее время "уполномоченный субъект ВТС прорабатывает возможности продвижения самолетов Су-57 в нескольких странах - потенциальных заказчиках данной техники".

Она также уточнила, что ФСВТС РФ регулярно информирует иностранных партнеров, что первостепенная задача производителя Су-57 - удовлетворить потребности российского заказчика.

Су-57

В мае 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по оборонной тематике, что до 2028 года для российских Вооруженных сил будет закуплено 76 истребителей Су-57.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.