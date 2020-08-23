Мишустину на "Армии - 2020" показали "самое страшное оружие против танков"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел в воскресенье экспозицию бронетанковой техники на форуме "Армия - 2020".

Премьеру показали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3", основные боевые танки Т-90М и Т-80БВМ, самоходный миномет "Дрок" на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" К-4386, боевую машину пехоты (БМП) "Армата" Т-15 с боевым модулем "Кинжал", а также боевую машину поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Последнюю министр обороны РФ Сергей Шойгу охарактеризовал как "самое страшное оружие против танков".

"Мощнейшая машина, мы ее приняли на вооружение в позапрошлом году. Мы провели испытания - конечно, против танков, по-моему, сильнее и страшнее оружия нет", - сказал Шойгу Мишустину.

Свои пояснения и комментарии о представленной технике премьер-министру также дали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

После осмотра экспозиции Мишустин отправится на полигон Алабино, где сможет увидеть реальное применение боевых машин в ходе "Танкового биатлона" - одного из соревнований Армейских международных игр.