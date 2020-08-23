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Форум "Армия-2020"

На крейсере "Адмирал Нахимов" начался монтаж вооружения

Глава "Севмаша" Михаил Будниченко отметил, что корабль должны передать флоту в 2022 году

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Достройка на плаву тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М (шифр "Орлан") "Адмирал Нахимов" идет по графику, на корабле начался монтаж вооружения. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"В августе крейсер был выведен из наливного бассейна (спущен на воду). В настоящее время он находится у причальной стенки завода, на нем ведутся достроечные работы, они идут по графику. В частности, осуществляется монтаж оборудования, вооружения, кабельных трасс", - сказал он в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия-2020".

"Согласно контракту, корабль должен быть передан флоту в 2022 году", - отметил Будниченко.

Предполагается, что "Адмирал Нахимов" выйдет на испытания в 2021 году.

Крейсер находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый. В перспективе он получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".

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