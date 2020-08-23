КРЭТ передал Минобороны первый вертолет Ми-8МТПР-1

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Представители Минобороны РФ и концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) в рамках форума "Армия-2020" подписали приемо-сдаточный акт на поставку первого специализированного вертолета Ми-8МТПР-1. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе концерна.

"Сегодня мы передали Министерству обороны РФ новый вертолет Ми-8МТПР-1. Этот специализированный вертолет разработан нашим инжиниринговым центром. Он оснащен системой РЭБ "Рычаг-АВ", которая обеспечивает групповую защиту летательных аппаратов и наземных объектов от ПВО противника. Она показала высокую эффективность в условиях реальных боевых действий", - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора АО "КРЭТ" Владимира Зверева.

В КРЭТ уточнили, что производителем специализированного вертолета Ми-8МТПР-1 является АО "РЫЧАГ" (входит в концерн). Вертолет оснащен комплексами РЭБ "Рычаг-АВ", которые позволяют полностью "ослепить" противника в радиусе нескольких сотен километров и могут подавлять сразу несколько целей.

"В условиях помех от этой станции зенитно-ракетные комплексы, а также авиационные комплексы перехвата противника лишаются возможности обнаруживать любые цели и наводить на них управляемые ракеты классов "воздух - воздух", "земля - воздух" и "воздух - земля", при этом живучесть и боевая эффективность своей авиации значительно возрастают", - пояснили в пресс-службе.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".