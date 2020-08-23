На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Новая российская боевая машина пехоты (БМП) "Манул" представлена на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

Как сообщил ТАСС главный конструктор АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха Сергей Абдулов, "существует тенденция выхода [десанта] в кормовой части, то есть через заднюю аппарель, машина сделана с ее учетом". "Моторно-трансмиссионное отделение расположено спереди", - сказал Абдулов.

"Благодаря применению ДУБМ удалось вынести двигатель вперед и сохранить центр тяжести", - отметил главный конструктор.

В базовой версии "Манул" оснащается таким модулем "Бумеранг" с 30-миллиметровой пушкой и четырьмя управляемыми ракетами. "Допускается установка и других ДУБМ", - добавил Абдулов.

"Машина выполнена на отработанных узлах и агрегатах. Степень унификации с БМП-3 составляет порядка 50%", - сообщил Абдулов.

"Манул" ориентирован в первую очередь на экспортных заказчиков, подчеркнул он.