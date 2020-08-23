В Амурской области состоялось открытие международного конкурса "Суворовский натиск"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Конкурс "Суворовский натиск" Армейских международных игр, в котором примут участие команды восьми стран, начался на полигоне Белогорьевский в Амурской области в воскресенье. Старт состязаниям дал их главный судья Сергей Пименков.

"Все, что необходимо было сделать на благовещенской земле, благодаря усилиям администрации области, города, Дальневосточного училища (Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского) сделано. Осталось только совершить спортивный подвиг и занять призовые места всем командам. Как главный судья я обещаю, что судейство будет честным, справедливым и каждый из участников соревнований займет достойное место при выполнении поставленных задач. В связи с чем объявляю конкурс "Суворовский натиск" открытым и желаю всем удачи в состязании", - сказал Пименков.

В открытии конкурса приняли участие представители семи команд из восьми - национальные сборные России, Афганистана, Белоруссии, Республики Конго, Мали, Мьянмы и Экваториальной Гвинеи. Команда из Ирана прибудет в понедельник.

"Суворовский натиск" - одно из главных и самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр. Для практической части конкурса все готово, территория полигона Дальневосточного высшего общевойскового командного училища позволяет имитировать боевые действия, которые являются основой конкурса. Для проведения этапов состязаний специально была завезена техника, в том числе уникальная мишенная обстановка и система объективного контроля.

Первые состязания пройдут во вторник, две команды начнут борьбу в индивидуальной гонке, кроме того, предусмотрена и эстафетная гонка. Закрытие состязаний, в ходе которого назовут имена победителей, состоится 5 сентября.