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Лавров заявил, что новые вооружения России будут гарантировать ее неуязвимость

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Разрабатываемые в России новые вооружения будут гарантировать неуязвимость территории страны. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Смею вас уверить, что те новые вооружения, о которых уже объявлено, и те новые вооружения, над которыми работают наши соответствующие конструкторские бюро, будут гарантированно обеспечивать неуязвимость территории нашей страны от угроз, которые будут вокруг нас создаваться. Таких планов, к сожалению, немало", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей Викторович
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