ОАК начнет поставлять Минобороны учебно-тренировочный Як-152 в 2021 году

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) начнет поставлять Министерству обороны РФ новый учебно-тренировочный самолет Як-152 в 2021 году. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь в интервью телеканалу "Россия-24" на форуме "Армия-2020".

"Помимо боевой авиации мы также представляем здесь учебно-боевой самолет Як-130, новый учебно-тренировочный самолет Як-152, который идет в паре с самолетом Як-130. Мы надеемся на завершение испытаний в следующем году, начало поставок в министерство обороны со следующего года", - сказал он.

Слюсарь подчеркнул, что учебно-тренировочный Як-152 позволяет обеспечить первоначальную подготовку пилотов. "Самолет, который в советское время как раз был такой "летающей партой", как его называли, который обеспечивал подготовку гражданских и военных летчиков. Вот это по большому счету вторая жизнь этого самолета, модернизированного самолета, потребность в котором исчисляется сотнями", - добавил глава ОАК.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".