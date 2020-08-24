Источник: ВМФ России планирует получить глубоководные аппараты "Витязь" для военных целей

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Военно-морской флот России заинтересован в получении в свой состав необитаемых глубоководных аппаратов серии "Витязь-Д", один из которых в мае совершил погружение в Марианскую впадину. Флот планирует использовать аппараты в том числе в военных целях, сообщил ТАСС в кулуарах форума "Армия-2020" источник в оборонно-промышленном комплексе.

"ВМФ подтвердил, что хочет получить аппараты серии "Витязь" для использования не только в исследовательских, но и в военных целях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на данном этапе речь идет не о приобретении беспилотников, а о безвозмездной передаче нескольких аппаратов в состав флота от Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Источник уточнил, что "Витязь" является беспилотником модульного типа и "на него могут устанавливаться самые различные нагрузки и аппаратура, что обеспечивает возможность его трансформации для боевых задач".

Глубоководный беспилотник "Витязь" разработан по заданию ФПИ и стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим 8 мая этого года дна Марианской впадины. Бортовая система "Витязя" использует алгоритмы управления без участия человека. Аппарат , в частности, способен самостоятельно обходить препятствия по курсу, выходить из ограниченного пространства за счет элементов искусственного интеллекта.

Аппарат "Витязь-Д", совершивший рекордное погружение весной, представлен на проходящем в Кубинке форуме "Армия-2020". Посетители выставки могут ознакомится с ним на стенде ФПИ.