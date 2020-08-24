ЦНИИточмаш впервые представил бесшумный пистолет для спецназа на "Армии-2020"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. АО ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представил пистолет для спецназа ПСС-2, обладающий минимальным уровнем шумности. Об этом сообщил ТАСС представитель предприятия в ходе международного военно-технического форума "Армия-2020".

"ПСС-2 отличается от пистолета ПСС-1, принятого на вооружение в 1984 году, затворной рамой и ударно-спусковым механизмом, в которых применены элементы модернизированного самозарядного пистолета Сердюкова СР.1М", - рассказал собеседник агентства.

Пистолет ПСС-2 выполнен под новый патрон СП-16, принятый на вооружение в 2011 году. "Этот патрон отличается повышенной пробивной способностью - если ранее ПСС не мог пробивать средства индивидуальной защиты [СИЗ], то ПСС-2 способен справиться с СИЗ на ближней дистанции", - отметил специалист.

В отличие от ПСС, ПСС-2 оснащен подствольной направляющей для целеуказателей и фонарей, боковой кнопкой сброса магазина и эргономичной рукоятью. "Звук выстрела, тем не менее, практически бесшумен", - добавил представитель ЦНИИточмаш. Пистолет является серийным изделием, отметил он.