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Форум "Армия-2020"

Россия будет строить в Арктике военные аэродромы из льда

Они предназначены для посадки тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. МГТУ им. Баумана разработал технологию изменения структуры льда, чтобы использовать его при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. Сейчас рассматривается вопрос ее применения в интересах Минобороны России, чтобы сажать на таких аэродромах тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76, сообщил ТАСС в кулуарах форума "Армия-2020" проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук.

"Проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Это достигается за счет модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, которые позволяют осуществлять посадку авиатранспортных средств на подготовленную ледовую полосу", - сказал ученый.

По его словам, проект носит название "Площадка" и предназначен для материковых территорий Заполярья. "Мы работаем с Минобороны в этом направлении", - уточнил Сторожук, добавив, что в перспективе на такие аэродромы смогут садиться тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76.

Прочность ледовой полосы и наличие на ней трещин будут проверять проложенные в ее толще волоконно-оптические сенсоры. В случае оттепели состояние ледовой площадки будет поддерживаться путем подмораживания или добавления реагентов. Предполагается, что диспетчеры подобных аэродромов смогут работать удаленно

"Сейчас идет отработка технологий, чтобы подтвердить, что наши подходы правильные", - сказал Сторожук, добавив, что этот этап продлится год. Он отметил, что технология может быть использована в Арктике также для площадок хранения.

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