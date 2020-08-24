На Зеленодольском судозаводе заложат еще один "Грачонок" для ВМФ

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Еще один противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок") будет заложен на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс"), его сдача планируется в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

"Будет еще одна закладка, катер планируется сдать в 2022 году", - сказал он.

7 августа на заводе были заложены корпуса одиннадцатого и двенадцатого серийных катеров этого проекта, которые будут сданы в 2021 году.

Катера проекта 21980 строятся на АО "Зеленодольский завод имени А. М. Горького" с 2008 года. В настоящее время уже 10 таких катеров несут боевое дежурство в составе Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Катера участвовали в обеспечении безопасности Олимпиады-2014 в Сочи, чемпионата мира и Кубка конфедераций по футболу.

Катера проекта 21980 предназначены для охраны военно-морских баз ВМФ России. Их основная задача - борьба с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях базирования ВМФ. Длина корабля - 31 м, водоизмещение - 138 т, скорость полного хода - 23 узла, дальность плавания - 200 миль. Экипаж - восемь человек, автономность плавания - пять суток.

Катер вооружен переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) "Игла", пулеметной установкой МТПУ калибра 14,5 мм, а также гранатометами ДП-65 и ДП-64. Он оснащается гидроакустическими станциями обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа", навигационными радиолокационными станциями МР-231, оптико-электронными комплексами освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201М3 и комплексами обнаружения подводных объектов "Кальмар".

Зеленодольский завод

Зеленодольский завод имени А. М. Горького - одно из крупнейших судостроительных предприятий России. В 2015 году завод отметил 120-летие. За годы своей истории завод построил свыше 1,5 тыс. морских и речных судов, в том числе около 600 военных. Судостроительная корпорация создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане, в ее состав вошли профильные предприятия холдинга: Зеленодольский завод им. А. М. Горького, Казанский завод "Электроприбор", компании "Ак Барс металл", "Адриа винч Зеленодольск", "Волгататсудоремонт".