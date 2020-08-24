Госиспытания зенитного комплекса "Деривация-ПВО" планируется завершить в 2022 году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Госиспытания новой 57-мм зенитной самоходной установки "Деривация-ПВО" планируется завершить в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).

"Испытания планируется завершить в 1 квартале 2022 года. А серийные поставки начнутся после соответствующего заключения Госкомиссии. Но мы готовы сразу приступить к серийному производству", - сказали в пресс-службе.

Зенитно-артиллерийский комплекс (ЗАК) 2С38 "Деривация-ПВО" был впервые продемонстрирован на форуме "Армия-2018". Самоходная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащается боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм. Пушка способна вести стрельбу боеприпасами с управляемым подрывом для наиболее эффективной борьбы с воздушными целями. Комплекс в первую очередь предназначен для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и авиационными средствами поражения в ближней зоне. Также установка способна работать по наземным целям.

Благодаря оптико-электронной системе наведения и разведки и продвинутой системе управления огнем "Деривация" не нуждается в установке радиолокационной станции, что повышает скрытность машины - при помощи телевизионного и тепловизионного каналов 2С38 может эффективно находить цели в любых условиях, оставаясь невидимой для противника.

Кроме пушки "Деривация-ПВО" вооружена 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ с боезапасом в 500 выстрелов для борьбы с пехотой. Для ЗАК создана транспортно-заряжающая машина 9Т260, которая может доставить сразу несколько боекомплектов и быстро перезарядить боевую машину прямо на поле боя.

В июне 2020 года "Деривация-ПВО" впервые приняла участие в Параде Победы на Красной площади.