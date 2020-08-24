"Вертолеты России" представили на форуме "Армия" высокоскоростную лопасть

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) в рамках международного военно-технического форума "Армия-2020" представил цельнокомпозитную вертолетную лопасть новой формы, которая повысит максимальную скорость боевых вертолетов Ми-28 и Ми-35. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Данная лопасть обладает новыми упруго-массовыми и аэродинамическими характеристиками, она изготавливается по технологии одношагового формования в прессформе. Новая лопасть была испытана в составе летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета.

"В ходе испытаний летающая лаборатория на базе вертолета Ми-24, оснащенная комплектом новых лопастей, достигла скорости более 400 км/ч без внесения схемных изменений в конструкцию вертолета. При этом были нам удалось сохранить низкий уровень вибраций и нагрузок, что говорит о высоком потенциале данной разработки", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

В настоящее время на лопасти с новым профилем проходят заводские летные испытания на вертолете Ми-28Н.