ОДК проведет переговоры с Китаем, Белоруссией и Казахстаном в рамках "Армии-2020"

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") планирует провести переговоры с коллегами из Китая, Белоруссии и Казахстана в рамках международного военно-технического форума "Армия-2020". Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе корпорации на форуме "Армия-2020".

"В рамках деловой программы форума запланированы переговоры с представителями КНР, Белоруссии, Казахстана по текущему и перспективному сотрудничеству в сфере поставок и сервисного обслуживания авиационной техники. Планируется обсудить как выполнение текущих контрактов, так и перспективные поставки", - сказали в корпорации.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около ста стран мира. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.