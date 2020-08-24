Минобороны на форуме "Армия-2020" планирует заключить контрактов на 1,16 трлн рублей

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Министерство обороны на форуме "Армия-2020" планирует заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на 1 триллион 160 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

"К каким результатам мы подошли сегодня? Предполагаем заключить 39 контрактов, и общая сумма контрактов будет почти триллион сто шестьдесят миллиардов рублей", - сказал Шойгу в понедельник в эфире телеканала "Звезда".

Говоря о перспективах "Армии-2020", он также отметил, что "контрактная работа начинается с предыдущих форумов". "По каким-то контрактам работа началась два-три года назад, а какие-то зарождаются именно сегодня и будут реализованы тоже, может через год или через два", - сказал Шойгу.

Министр назвал очень важным то обстоятельство, что военное ведомство перешло от закупок единичных экземпляров и мелких партий техники к контрактам на крупные серии. "Сегодня это контракты на крупные серии. Когда мы закупаем 50-70 самолетов одним контрактом. Или 100-150 вертолетов одним контрактом", - отметил Шойгу.

В качестве примера он привел сделку по новым боевым самолетам Су-57 - "сразу на 76 машин". "То же самое можно сказать о контрактах на танки "Армата", самолеты Як-130 и Су-35, на крупные, серийные партии кораблей дальней морской зоны", - сказал Шойгу. Он отметил, что, в частности, закладки кораблей дальней морской зоны, "которые теперь уже регулярно проводит Верховный главнокомандующий Вооруженными силами России, - хороший результат очень большой работы огромных коллективов".

"Это говорит о том, что оборонная промышленность работает, наука работает, конструкторы работают и, самое главное, мы перевооружаем армию", - подчеркнул Шойгу.