Шойгу рассказал о впечатливших его новинках форума "Армия-2020"

КУБИНКА /Московская область/. 24 августа. /ТАСС/. Минобороны к концу текущего года планирует заключить с оборонно-промышленным комплексом крупные контракты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и робототехнике. Об этом сообщил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу.

"Если говорить вообще о том, что меня не просто удивило, а очень порадовало, это, пожалуй, то, что мы в этом году совершили такой прорыв в беспилотной авиации и робототехнике. Об этом много говорили и говорят. Но когда я понимаю, что к концу года будем подписывать большие контракты на поставку больших серий <...> У нас большое количество беспилотной авиации, около двух тысяч разных комплексов", - сказал Шойгу в понедельник в эфире телеканала "Звезда", отвечая на вопрос о самых впечатляющих новинках, представленных на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

При этом он отметил, что речь идет о системах следующего поколения, сделанных с использованием "совершенно новых технологий".

Министр также обратил внимание на впечатляющие результаты российской "оборонки" по части робототехники. "Что касается роботов - когда я вижу и понимаю, что созданы роботы, которые фактически выполняют функцию бойца, только они менее уязвимы <...> Я смотрел на роботов, которые устанавливаются на тяжелую технику. Роботов, которые занимаются разминированием. Это уже не вещи, похожие на игрушки из "Детского мира", это то, что сегодня представляет серьезную угрозу и серьезное оружие", - сказал Шойгу.

Он отметил, что у этих роботов "фактически нейронные сети управления, элементы искусственного интеллекта". Министр также обратил внимание на продукцию, которую "оборонка" делает для гражданской жизни - в медицине, строительстве, инженерии, других сугубо мирных областях.

"Я не могу описать все 28 тыс. разных образцов, представленных на форуме. Из них даже если 10% это самое современное, самое новое, то, что находится на стадии внедрения, все равно получается 2,8 тыс. Никакого времени не хватит, лучше ходить и смотреть", - отметил министр.