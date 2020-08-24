Шойгу: созданные в Вооруженных силах научные роты начали давать результаты

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Научные роты, созданные несколько лет назад в Вооруженных силах России, начали давать результаты. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в понедельник в эфире телеканала "Звезда".

"В этом году мы вышли на очень неплохой результат по молодым ученым, молодым конструкторам. Это касается наших научных рот. Это тот задел, который был сделан четыре-пять лет назад. Сегодня он начинает давать результат", - сказал он.

По словам министра, ставка на молодых людей, у которых есть талант к научной работе и изобретательству, при формировании научных рот, сейчас стала давать результат.

В частности, отметил Шойгу, молодые ученые "сделали свой двигатель, который работает на трех видах топлива, который может применяться в разных образцах техники". "Это также оборудование по проведению анализа, фактически в постоянном режиме, оборудования самолетов, оптические системы прицеливания и многое другое", - добавил министр обороны РФ.