ОДК поставила первую установочную партию двигателей НК-32 второго этапа для Ту-160М

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") поставила первую установочную партию двигателей НК-32 второго этапа для модернизированных Ту-160М. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе корпорации на форуме "Армия-2020".

"Двигатели установочной партии изготовлены, испытаны, приняты заказчиком", - сказали в корпорации.

В настоящее время ОДК проводит квалификационные и ресурсные испытания двигателей НК-32 серии 02 на стендах. "Вновь изготовленные двигатели соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации, заявленной в тактико-техническом задании", - подчеркнули в корпорации.

ОДК завершает модернизацию производства на предприятии "ОДК-Кузнецов", которая потребовалась для начала серийное выпуска двигателей НК-32 второго этапа для модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. "Завершена реализация мероприятий по организации серийного производства двигателей НК-32 серии 02. Необходимость обеспечения роста пропускной способности производства повлекла за собой масштабную реконструкцию производства", - сказали в ОДК.

Так в ПАО "ОДК-Кузнецов" была проведена реконструкция двух испытательных стендов для газотурбинных двигателей. К концу 2020 года будет сдан в эксплуатацию склад горюче-смазочных материалов для обеспечения стендов топливом. Кроме того, будет введен в эксплуатацию Центр специализации "Коробки приводов и агрегатов", ведутся работы по дальнейшей модернизации испытательной базы. Обновленные цеха инструментального, металлургического и механообрабатывающего производства до конца 2020 года будут введены в эксплуатацию.

Также в ходе реализации проекта на предприятии освоены новые технологии производства: крупногабаритное магниевое литье, крупногабаритное фасонное титановое литье, а в части освоения производства валов турбины низкого и среднего давления к работам привлечены профильные институты промышленности.

С целью оптимизации технологических процессов были разделены логистические потоки сборки авиационных двигателей большой и малой размерности. В тесной кооперации с ведущими отечественными предприятиями ведется комплектация изделия узлами и агрегатами.

Серийное производство

ОДК начала серийное производство двигателей НК-32. "Предприятие "ОДК-Кузнецов" приступило к серийной поставке двигателей в рамках государственного контракта с ПАО "Туполев" и Министерством обороны Российской Федерации. Серийное производство будет планомерно наращиваться", - сказали в ОДК.

В пресс-службе отметили, что в ближайшие годы двигатель станет основным в номенклатуре новых изделий "ОДК-Кузнецов", что обеспечит полную загрузку производства, реализацию конструкторского потенциала. Кроме того, специалисты завода работают над созданием на базе газогенератора НК-32 серии 02 линейки перспективных двигателей семейства "НК".

Двигатель НК-32 второй серии обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с его первоначальной версией, что позволит новым самолетам увеличить дальность полета на 1 000 км.

В январе 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году. Глава военного ведомства уточнил, что производство самолета было возобновлено на Казанском авиазаводе.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".