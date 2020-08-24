Первый двигатель для самолетов и вертолетов ПДВ-4000 соберут к 2025 году

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Первый опытный образец перспективного двигателя ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, будет собран к 2025 году. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") на форуме "Армия-2020".

"По предварительным оценкам, сборка первого опытного образца перспективного двигателя ПДВ-4000 может быть осуществлена к 2025 году и напрямую зависит от начала опытно-конструкторских работ", - сказали в корпорации.

В пресс-службе уточнили, что уже выполнен предпроектный анализ и определены основные характеристики этого новейшего двигателя. В настоящее время ОДК ведет согласование и уточнение технических характеристик с АО "Вертолеты России" и самолетной версии двигателя нового поколения с ПАО "ОАК".

Силовая установка ПДВ-4000 позиционируется как двигатель нового поколения в классе мощности 4000-5000 лошадиных сил.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около ста стран мира. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тыс. экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.