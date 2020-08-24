ОДК сообщила о разработке концепции двигателя для сверхзвукового пассажирского самолета

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") совместно с ведущими отраслевыми институтами разработала концепцию перспективного двигателя для сверхзвукового гражданского самолета. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ОДК на форуме "Армия-2020".

"АО "ОДК" совместно с ведущими отраслевыми институтами (ГосНИИГА, ЦАГИ, ЦИАМ и ПАО "ОАК") проработана концепция создания силовой установки для сверхзвукового пассажирского самолета. Работы по созданию сверхзвукового гражданского самолета находятся на этапе формирования технических требований к воздушному судну и силовой установке", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что газогенератор двигателя для сверхзвукового пассажирского самолета планируется разработать к 2024 году (газогенератор - это основная часть газотурбинного двигателя, состоящая из последовательно расположенных осевого или центробежного компрессора, камеры сгорания и газовой турбины).

Идея о создании гражданской версии сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160 была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в январе 2018 года. Объединенная авиастроительная корпорация после этого сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть применены наработки и технологии, использующиеся в Ту-160.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".