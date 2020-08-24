Ростех представил на "Армии-2020" нейросеть для управления группами боевых роботов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 24 августа. / ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) на форуме "Армия-2020" показал автоматизированную интеллектуальную систему управления формированиями роботов на основе нейросетей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Интеллектуальная система представляет собой программное обеспечение для управления средствами поражения в автоматизированном режиме. После обнаружения цели средствами разведки - спутником, дроном или радиолокационной станцией - данные об объекте поступают в мобильный пункт управления. Система обрабатывает полученную информацию, формирует и передает команду средствам поражения - перспективным робототехническим комплексам: ракетным, реактивным или артиллерийским", - сообщили в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что новая разработка повышает эффективность боевых систем более чем в 3 раза за счет минимизации участия человека в процессе управления. Применение системы сокращает время принятия решений при управлении боевыми роботами от момента обнаружения цели до огневого поражения. "Достоверность и устойчивость системы обеспечивается применением математических моделей с элементами искусственного интеллекта", - подчеркнули в Ростехе.

"Новая автоматизированная система управления роботами может применяться при оснащении ВС РФ и других силовых ведомств в рамках создания единого информационного пространства. Разработка может использоваться в интересах МЧС для управления робототехническими комплексами пожаротушения. Также алгоритмы, заложенные в основу системы, в перспективе позволят управлять беспилотным транспортом и роботизированной сельскохозяйственной техникой", - приводят в пресс-службе слова индустриального директора радиоэлектронного комплекса госкорпорации Сергея Сахненко.

В составе "Росэлектроники" разработкой системы занимается АО "Радиозавод".