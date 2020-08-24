КТРВ адаптирует новейший управляемый боеприпас "Гром-Э" для фронтовой авиации

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) адаптирует новейший управляемый авиационный боеприпас "Гром-Э" для всех типов боевых самолетов фронтовой авиации. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Ведутся работы по адаптации боеприпаса "Гром-Э" к применению со всех типов самолетов фронтовой авиации", - сообщил Обносов.

По словам гендиректора, боеприпасы семейства "Гром-Э" являются одной из последних разработок в линейке модульного высокоточного оружия. "Модульная конструкция изделия обеспечила создание авиационных средств поражения с требуемыми тактико-техническими характеристиками за счет использования различных бортовых систем и боевого снаряжения при сохранении конструктивно-компоновочной схемы и аэродинамической компоновки базового образца", - добавил Обносов.

Боеприпасы семейства "Гром-Э" могут комплектоваться различными вариантами боевого снаряжения с обеспечением всепогодности, всесуточности и полной автономности наведения.

"Особенностью "Гром-Э" является всеракурсность применения: при залповом пуске с одного самолета возможно накрытие целей, находящихся как в передней, так и в задней полусферах. Максимальная дальность применения боеприпаса "Гром-Э" обеспечивает его пуск без входа в зону поражения объектовыми средствами ПВО", - отметил Обносов.

КТРВ является крупнейшим российским разработчиком авиационного ракетно-бомбового вооружения.