КТРВ разрабатывает новое вооружение для ударных беспилотников

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) ведет разработку новых и модернизацию уже существующих авиационных средств поражения (АСП) для беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Корпорация проводит работы по созданию специальных средств поражения для БЛА и адаптации к ним имеющихся АСП как в ракетном, так и в бомбовых сегментах. В настоящее время КТРВ ведутся работы по созданию малогабаритных боеприпасов категории от 50 до 100 кг в первую очередь для стремительно развивающегося рынка БЛА", - проинформировал Обносов.

По его словам, КТРВ прорабатывает несколько тем в рамках создания управляемых ракетно-бомбовых боеприпасов для БЛА. "Например, идет активная работа с компанией "Кронштадт" по их аппаратам и с ОКБ "Сухого" по тяжелому ударному беспилотнику", - отметил Обносов.

КТРВ является крупнейшим российским разработчиком авиационного ракетно-бомбового вооружения.