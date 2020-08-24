Испытания крылатых ракет BrahMos с увеличенной дальностью пройдут в 2020 году

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Испытания нескольких модификаций российско-индийской крылатой ракеты BrahMos с увеличенной дальностью запланированы на 2020 год. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"На этот год намечены испытания вариантов ракеты BrahMos с увеличенной дальностью", - проинформировал он.

Обносов отметил, что в начале лета BrahMos в варианте крылатой ракеты воздушного базирования ("BrahMos-А") успешно прошла сертификацию в Индии. "Совсем недавно, 10 июня, сверхзвуковая крылатая ракета воздушного базирования BrahMos получила первое разрешение на применение, выданное сертификационным агентством Индии CEMILAC. Все характеристики для индийских ВВС подтверждены. BrahMos стала первой индийской авиационной ракетой, которая получила это разрешение", - сообщил гендиректор КТРВ.

По его словам, крылатая ракета воздушного базирования "BrahMos-А" существенно повысит возможности Военно-воздушных сил Индии. "Дальность пуска ракеты BrahMos до цели - 300 км - и дальность полета самолета-носителя Су-30МКИ с дозаправкой - более 3 000 км - вместе дали ВВС [Индии] огромное преимущество в их действиях в зоне Индийского океана", - отметил Обносов.

Глава КТРВ высоко оценил работу российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace. "Этот совместный динамично развивающийся проект - один из лучших примеров военно-технического сотрудничества", - подчеркнул он.