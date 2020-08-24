ВС Белоруссии подписали с концерном "Алмаз - Антей" план поставок ПВО до 2025 года

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Белоруссии и российский концерн "Алмаз-Антей" подписали план поставок современных образцов систем ПВО до 2025 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Подписан план взаимодействия с ОАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на 2021-2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем ПВО до 2025 года", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, документ был подписан на проходящем в России форуме "Армия-2020". Также в ходе форума был подписан контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" и контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".