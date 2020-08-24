Минобороны перешло к подготовке курсантов с использованием войскового опыта

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ перешло на режим подготовки курсантов и слушателей военных вузов с максимальным использованием войскового опыта, в том числе полученного в Сирии. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков в понедельник на круглом столе, посвященном военному образованию, который прошел на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

"Современный опыт применения войск показал необходимость введения для слушателей и курсантов режима подготовки, максимально приближенного к войсковому. В этих целях практики и стажировки синхронизированы с мероприятиями оперативной и боевой подготовки войск", - сказал Панков.

По его словам, совместные межвузовские командно-штабные учения и военные игры проводятся на едином театре военных действий с участием подразделений войскового звена.

"Хотел бы подчеркнуть, что реализация новых подходов к подготовке кадров позволила курсантом уже сегодня выполнять учебно-боевые задачи на одном уровне с профессиональными войсковыми специалистами", - рассказал замминистра.

"У нас в этом плане есть удивительные примеры, насколько курсанты успешно выполняли задачи в рамках войсковых учений", - отметил замглавы Минобороны.

По его словам, подготовка в вузах была скорректирована с учетом опыта применения войск в Сирии. Замминистра подчеркнул, что при этом личный боевой опыт в Сирии получили начальники и заместители по учебной и научной работе большинства вузов, практически все начальники и преподавательский состав кафедр тактики, оперативного искусства, стратегии и военно-профессиональных дисциплин.

Вузы Минобороны

Панков также сообщил, что военнослужащие армий более 80 государств получают образование в российских военных вузах.

"Я должен с удовлетворением отметить, что из года в год растет востребованность российского военного образования у армий иностранных государств. В настоящее время уже более 80 государств обучают свои военные кадры в наших вузах", - сказал Панков.

Он отметил, что этому показателю Минобороны России превзошло советский уровень.

В настоящее время сеть высших военно-учебных заведений включает 36 образовательных организаций и их филиалов. Среди них три военных учебно-научных центра видов вооруженных сил, 11 академий и 8 их филиалов, два военных университета, 11 военных училищ и Военный институт физической культуры.

Влияние пандемии

Панков сообщил, что образовательный процесс в военных учебных заведениях не прерывался ни на один день из-за пандемии, благодаря проведенной несколько лет назад цифровой трансформации образовательных процессов.

"Требование сегодняшнего дня - это цифровая трансформация деятельности и, в первую очередь, военного образования. Мы этими вопросами занимаемся уже продолжительное время. Но особо плотно, целенаправленно, на плановой основе с 2016 года. И именно с этого года мы перевели подготовку слушателей и курсантов во всех военных учебных заведениях на обучение по электронным ресурсам, которые содержат интерактивные 3D модели и видеоматериалы", - рассказал Панков. По его словам, это показало хорошие практические результаты в условиях выполнения противоэпидемических мероприятий.

"Образовательный процесс в военно-учебных заведениях и довузовских образовательных организациях военного ведомства был оперативно переведен на дистанционный режим, учебный процесс не прерывался ни на один день", - подчеркнул замглавы Минобороны. По его словам, учащиеся в полном объеме освоили учебные программы и успешно завершили учебный год, а выпускники прошли государственную итоговую аттестацию и выпустились из вузов.

Он сообщил, что также в этом году впервые был осуществлен дистанционный набор слушателей в военные академии. "Компания по приему в довузовские образовательные организации также прошла в дистанционном формате. Для этого было разработано специальное программное обеспечение, которое позволяет для каждого кандидата автоматически формировать уникальное задание, расписание проведения собеседований, а также конкурсные списки", - отметил Панков.

Он также сообщил, что этот опыт будет использоваться в дальнейшем для проведения контрольных образовательных срезов без выезда в образовательную организацию, что увеличит оперативность проверок.

Строгий отбор

По словам Панкова, Минобороны РФ начало строже отбирать педагогический состав для военных учебных заведений с этого года, первыми прошли отбор преподаватели Военной академии Генштаба ВС РФ.

"Важным направлением нашей деятельности является поддержание высокого уровня профессиональной подготовленности профессорско-преподавательского состава. Это действительно очень важно, так как именно педагог обеспечивает высокое качество подготовки современных офицерских кадров", - сказал Панков.

Он подчеркнул, что в этой связи беспрецедентное внимание стало уделяться отбору офицеров на педагогические должности. "Отбираются самые лучшие офицеры, имеющие богатый жизненный, служебный и боевой опыт. И вот по такой схеме мы провели отбор на должности профессорско-преподавательского состава в Военную академию Генерального штаба ВС РФ. В этом отборе участвовали все заместители министра обороны, главкомы, командующие", - рассказал замминистра.

"Мы полагаем, что такая щепетильность пойдет только на пользу образовательному процессу, в целом подготовке офицерских кадров", - подчеркнул замглавы военного ведомства.

Он также отметил, что предпочтение отдается не просто лучшим офицерам, а офицерам также имеющим склонность к педагогической работе. "Издревле известно, что хороший мастер своего дела не всегда является хорошим педагогом. И история знает большое количество примеров, когда великие мастера пера кисти и так далее не оставили после себя достойных учеников", - пояснил он.