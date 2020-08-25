{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум "Армия-2020"

Служба по военно-техническому сотрудничеству примет заявки на премию "Золотая идея"

Премию учредили для стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, а также разработки новых образцов вооружения и военной техники

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ на форуме "Армия-2020" начала сбор заявок на соискание ежегодной национальной премии "Золотая идея". Об этом сообщается на официальном сайте службы.

"Заявки на конкурс принимаются по 3 ноября 2020 года", - отмечается в релизе.

Конкурс был объявлен в конце июля. Премия учреждена ФСВТС в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, модернизации ранее поставленной продукции военного назначения, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

ТАСС стал обладателем "Золотой идеи" в 2017 году. Агентство получило премию "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения".

Теги
РоссияФорум "Армия-2020"
Форум "Армия-2020"
Минобороны перешло к подготовке курсантов с использованием войскового опыта
Замглавы ведомства Николай Панков уточнил, что совместные межвузовские командно-штабные учения и военные игры проводятся на едином театре военных действий с участием подразделений войскового звена
Читать полностью