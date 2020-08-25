В Минобороны предложили заменить "Армату" двухзвенным "танком будущего"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты Минобороны России разработали концепцию двухзвенного "танка будущего", который после 2040-х годов должен прийти на смену "Армате". Проект в рамках форума "Армия-2020" был представлен 38-м Научно-исследовательским испытательным институтом бронетанкового вооружения и техники (НИИИ БТВТ), который готовит проекты требований к перспективной бронетехнике.

В институте считают, что танк "Армата" и его версии будут эффективными в бою до 2040-х годов, но уже сейчас нужно закладывать основы танка отдаленной перспективы. "Такая боевая машина рассматривается сегодня специалистами 38-го института в варианте двухзвенной сочлененной конструкции. Передний боевой модуль может иметь отделение управления с тремя членами экипажа, находящимися в высокозащищенной бронированной капсуле. В средней части боевого модуля планируется размещение необитаемой башни с установкой в нее электротермохимической пушки с автоматом заряжания", - рассказал замначальника НИИИ БТВТ полковник Евгений Губанов.

Во втором звене танка, соединенным сцепкой с первым, будет находится многотопливный газотурбинный двигатель на 3 тыс. л. с. Также во втором модуле планируется разместить воздушные и наземные дроны, которые будут вести разведку, искать мины и выполнять функцию охраны.

Вооружение

Электротермохимическая пушка машины вместо пороха будет использовать новые составы, которые будут воспламеняться электрическим разрядом. Стрелять танк должен гиперзвуковыми снарядами. Передний боевой модуль танка также будет оснащен комплексом активной защиты, лазерной ослепляющей установкой и генератором электромагнитных импульсов. В корме модуля разместятся самонаводящиеся ракеты вертикального старта с дальностью до 12 км.

Как поясняют специалисты института, дальнейшее наращивание огневой мощи и защищенности танков в рамках существующих сегодня компоновок ведет к значительному повышению их массы. Сцепка же из двух звеньев позволит снизить удельное давление на грунт и решит эту проблему. Кроме того, отмечают в НИИИ БТВТ, универсальный двигательный отсек танка можно будет использовать с обитаемыми модулями для мотострелков, боевыми модулями с вооружением различного калибра и назначения.

Осведомленность экипажа в бою будет обеспечена с помощью технического зрения типа "прозрачная броня", когда информация от множества внешних датчиков машины будет транслироваться экипажу внтури бронекапсулы.