"Деривация-ПВО" сможет автоматически выбирать точку формирования облака осколков

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Боеприпас с управляемым подрывом, разработанный для новейшего зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО", будет создавать облако осколков в нужной точке встречи с воздушной целью или над наземными целями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех).

"В состав разрабатываемого в ОКР "Деривация-ПВО" многофункционального выстрела входит электронный дистанционно-контактный взрыватель. Время подрыва автоматически программируется системой управления огнем при стрельбе, что позволяет формировать облако осколков в точке встречи с воздушной целью или над наземными целями. Это в разы повышает эффективность комплекса по сравнению со стрельбой существующими выстрелами", - сообщили в пресс-службе УВЗ.

Зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" был впервые продемонстрирован на форуме "Армия-2018", в июне 2020 года "Деривация-ПВО" впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади.

Самоходная зенитная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащается боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм. Пушка способна вести стрельбу боеприпасами с управляемым подрывом для наиболее эффективной борьбы с воздушными целями. 2С38 в первую очередь предназначена для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и авиацинными средствами поражения в ближней зоне. Также способна работать и по наземным целям.