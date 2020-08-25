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Форум "Армия-2020"

Первые испытания подтвердили эффективность "Деривации-ПВО" для борьбы с БПЛА разных типов

В пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" сообщили, что конкретные показатели эффективности зенитного комплекса можно будет увидеть после завершения всех испытаний с использованием вновь разрабатываемых выстрелов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Предварительные испытания зенитного комплекса "Деривация-ПВО" подтвердили возможность установки сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) различного типа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).

"Боевая машина зенитного комплекса успешно прошла предварительные испытания, подтверждена возможность борьбы с БПЛА различного типа, конкретные показатели эффективности зенитного комплекса можно будет увидеть после завершения всех испытаний с использованием вновь разрабатываемых выстрелов", - сказали в концерне.

Зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" был впервые продемонстрирован на форуме "Армия-2018", в июне 2020 года "Деривация-ПВО" впервые приняла участие в параде Победы на Красной площади.

Самоходная зенитная установка создана на шасси боевой машины пехоты БМП-3 и оснащается боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм. Пушка способна вести стрельбу боеприпасами с управляемым подрывом для наиболее эффективной борьбы с воздушными целями. 2С38 в первую очередь предназначена для борьбы с беспилотниками, крылатыми ракетами и авиацинными средствами поражения в ближней зоне. Также способна работать и по наземным целям.

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