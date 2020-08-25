Минобороны заключило 41 контракт на сумму более 1,16 трлн рублей

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 трлн рублей.

"Сегодня вручены 17 и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 триллиона рублей", - заявил во вторник замминистра обороны РФ Алексей Криворучко после церемонии подписания контрактов Минобороны РФ с предприятиями ОПК на форуме "Армия-2020".

По его словам, в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ получат более 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения. "Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения", - сказал замминистра.

Контракты на поставку вертолетов

Холдинг "Вертолеты России" в 2021-2022 годах поставят Минобороны вертолеты Ми-38 в рамках контракта, подписанного на форуме "Армия-2020", сообщил ТАСС глава холдинга Андрей Богинский.

"Сроки - 2021-2022 годы. Это продолжение работы по поставкам предыдущих двух машин, которые были сделаны. Мы продолжаем поставки Ми-38 для Минобороны", - сказал он.

Первый этап опытно-конструкторских работ по вертолету "Минога", контракт на который подписали на "Армии-2020", рассчитан до 2023 г., рассказал Богинский.

"Это первый этап ОКР. Речь идет о создании стендовой базы, наземной отработке. Первый этап - 2023 год. Это наземная отработка систем, агрегатов, элементов конструкции", - сказал он.

Разработка оптико-лазерной системы "Стажер-3"

Минобороны России на форуме "Армия-2020" подписало контракт с НПК "СПП" на разработку оптико-лазерной системы "Стажер-3".

"Целью выполнения опытно-конструкторской работы является завершение создания наземной оптико-лазерной системы с телескопом информационным Алтайского оптико-лазерного центра, создание лазерного и инфракрасного комплексов", - сообщили на церемонии подписания контрактов.

Разработка бронемашин семейства "Стрела"

Минобороны РФ заказало "Военно-промышленной компании" разработку бронемашин семейства "Стрела".

Военная техника для флота

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко объявил, что подписан новый государственный контракт на строительство фрегатов проекта 22350 и корветов проектов 20380, 20385 с "Северной верфью".

Кроме того, заключен контракт на поставку тральщиков проекта 12700 ("Средне-Невский судостроительный завод").