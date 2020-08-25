ОАК ждет большой заказ на БПЛА "Охотник" после начала серийных поставок

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ожидает большой заказ на тяжелый ударный беспилотный комплекс "Охотник", серийные поставки которого планируется начать с 2024 года. Об этом сообщил во вторник журналистам на форуме "Армия" гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

кто его критикует и какие задачи перед ним ставят

Беспилотник "Охотник": кто его критикует и какие задачи перед ним ставят

"Наша задача: с 2024 года обеспечить серийные поставки этого комплекса. Мы надеемся, что заказ на этот беспилотный комплекс будет большой", - сказал Слюсарь.

По его словам, этот комплекс востребован, а задача, которую поставил перед ОАК заказчик, - максимально ускорить сроки разработки и серийных поставок. "Мы эту задачу решаем", - отметил он.

Разработанный в КБ Сухого беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года. В Минобороны РФ тогда не уточняли, с какого военного аэродрома был выполнен взлет аппарата. Полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября 2019 года беспилотник выполнил полет совместно с истребителем Су-57. "Охотник" маневрировал в воздухе в автоматическом режиме на высоте около 1 600 метров, продолжительность полета составила более 30 мин.

Беспилотник "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч.