Российские десантники на конкурсе ВДВ на Армейских играх под Псковом установили 4 рекорда

ПСКОВ, 25 августа. /ТАСС/. Команда российских десантников в гонке на боевых машинах поставила четыре рекорда на конкурсе ВДВ по полевой выучке "Десантный взвод" в рамках Армейских международных игр (АрМИ), который проходит в Псковской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба конкурса.

"В ходе первой части второго этапа международного конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений "Десантный взвод", проходящего в эти дни в Псковской области в рамках АрМИ-2020, экипажи боевых машин десанта команды Российской Федерации установили сразу четыре рекорда соревнований", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, во вторник в рамках конкурса состоялась индивидуальная гонка на боевых машинах. "Отличные навыки владения боевой машиной десанта, высокую скорость прохождения трассы и безупречную стрельбу из штатного вооружения БМД-2 показали все три экипажа российских десантников, что позволило им улучшить рекордные показатели в этой дисциплине, установив тем самым рекорды соревнований", - говорится в сообщении.

Лучшее время за всю историю конкурса до этого равнялось 7 минутам и 4 секундам. "По итогам сегодняшних соревнований лучшее время показал экипаж гвардии младшего сержанта Александра Каравая с наводчиком-оператором гвардии сержантом Василием Косеньким и механиком-водителем Дмитрием Федоровым, показавший рекордное время, равное 6 минутам 39 секундам. Кроме того, в общем зачете, по сумме выступления трех экипажей, российские десантники, показав общее время 22 минуты 38 секунд, на 35 секунд улучшили свое же достижение прошлого года", - отмечается в сообщении.