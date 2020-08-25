Перспективный боевой вертолет может появиться в 2027 году

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Перспективный боевой вертолет, техническое задание (ТЗ) к которому формируется сейчас, может появиться уже в 2027 году. Об этом сообщил журналистам во вторник в рамках форума "Армия-2020" глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"У нас идет диалог с Минобороны. <...> По сути, будет формироваться ТЗ на вертолет с поставками на конец текущего десятилетия - начало следующего, срок жизни этой машины будет лет 30-40, может, и более. Это сложная аналитическая работа по определению будущей концепции, по заданию требований. А требования перспективные, потому что машина будет производиться через примерно 7 лет", - сказал он.

В августе 2017 года Минобороны РФ и Московский вертолетный завод имени М. Л. Миля подписали контракт на выполнение НИР "Скорость" для разработки перспективного (скоростного) боевого вертолета. Как сообщили на церемонии подписания, в результате выполнения данной научно-исследовательской работы будет создан научно-технический задел для разработки летательного аппарата нового типа.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около ста стран мира. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.