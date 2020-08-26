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Пандемия COVID-19

Первыми в армии от коронавируса привьют моряков на кораблях дальней морской зоны

В числе первых вакцинируют также тех, кто должен вести фактически круглосуточное дежурство

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Военные, несущие службу на кораблях дальней морской зоны, в подводном флоте и Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), первыми в российской армии будут вакцинированы против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Звезда".

Он отметил, что военнослужащие будут в обязательном порядке вакцинированы против коронавируса. "Мы определили круг тех, кого надо прививать, потому что у нас же многие уходят. Ну, скажем, корабли дальней морской зоны, подводный флот. Там экипаж ушел, и если экипаж заболел, нам что, возвращать экипаж? А они уходят не на один день, как вы понимаете, это серьезно", - сказал министр.

Шойгу добавил, что первыми вакцинируют также тех, кто должен вести фактически круглосуточное дежурство. "Ракетные войска стратегического назначения. Мы не можем допустить, чтобы эти ребята были подвергнуты тому, что ослабить хоть на йоту нашу обороноспособность", - подчеркнул глава ведомства.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияПандемия COVID-19
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