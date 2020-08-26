Истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик Норвегии над Баренцевым морем

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Истребитель-перехватчик МиГ-31 Северного флота поднимался на перехват самолета патрульной авиации ВВС Норвегии Р-3С Orion над Баренцевым морем. Об этом в среду сообщили в Национальном центре управления обороной.

По данным военных, в среду РЛС России засекли над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, приближающуюся к госгранице РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии", - сказали в Центре.

Как подчеркнули в НЦУО, нарушения госграницы России норвежским самолетом не допущено. "После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавили военные, отметив, что весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с требованиями международных правил использования воздушного пространства.

Ранее в Национальном центре управления обороной сообщали, что во вторник МиГ-31 Северного флота также приходилось вылетать на перехват норвежского Р-3С Orion над Баренцевым морем.