Более 10 тыс. иностранцев начнут учиться в вузах Минобороны с 1 сентября

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Более 10 тыс. военнослужащих иностранных государств начнут обучение в российских военных вузах с начала учебного года. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин на брифинге для иностранных атташе, посвященном образованию, на форуме "Армия-2020".

По его словам, к настоящему моменту заключены контракты на обучение военнослужащих с 83 государствами.

"С 1 сентября 2020 года вузы Минобороны РФ будут обучать более 10 тыс. военнослужащих иностранных государств", - сказал Горемыкин.

Он отметил, что иностранные военные обучаются по тем же специальностям и тем же образовательным программам, по которым в вузах Минобороны проходит обучение военнослужащих ВС РФ. По словам генерал-полковника, часть иностранцев может обучаться бесплатно.

"Ежегодно министром обороны РФ утверждается перечень иностранных государств, военнослужащие которых проходят обучение по квотам безвозмездной и льготной подготовки, при этом российская сторона полностью берет на себя расходы, связанные с содержанием и обучением", - подчеркнул он.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".