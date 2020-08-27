Минобороны решило сделать тяжелый беспилотник "Охотник" дальним перехватчиком

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ предложило использовать тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" для дальнего перехвата воздушных целей. Об этом ТАСС сообщил источник в авиастроительной отрасли в кулуарах выставки "Армия-2020".

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Беспилотник "Охотник": кто его критикует и какие задачи перед ним ставят

"Согласно предложенной ведомством концепции применения, "Охотник" с оружием большой дальности будет выводиться на рубежи в несколько тысяч километров на перехват самолетов противника, то есть будет атаковать воздушные цели еще до их подхода к зоне противовоздушной обороны", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что полет "Охотника" будет координироваться одновременно с наземных пунктов управления, с пилотируемых истребителей Су-57 и через спутники.

При этом, добавил собеседник, благодаря искусственному интеллекту "Охотник" сможет самостоятельно выполнять боевые задачи. "Предполагается, что этот БПЛА также будет иметь режим полностью автономной работы и сможет самостоятельно вести поиск отдельных типов целей, докладывать о них и атаковать", - рассказал источник.

Об "Охотнике"

Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч.

"Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября прошлого года БПЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57. Беспилотник маневрировал в воздухе в автоматическом режиме на высоте около 1 600 м, продолжительность полета составила более 30 мин.

Как заявил 25 августа на форуме "Армия-2020" гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, ожидается большой заказ на "Охотники", серийные поставки которых планируется начать с 2024 года.