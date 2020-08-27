Гостям форума "Армия-2020" в ВВО покажут "Танковый вальс" и реконструкцию боя с фашистами

ТАСС, 27 августа. Главная площадка военно-технического форума "Армия-2020" в Восточном военном округе (ВВО) в четверг начала работать в Хабаровске, где гости могут увидеть "Танковый вальс", потренироваться в стрельбе из пневматической винтовки и посмотреть на работу водолаза. На других площадках форума в регионах округа можно пройти полосу препятствий и увидеть раритетную технику, сообщила пресс-служба ВВО.

"На аэродроме ВВО Хабаровск-Центральный представлены лучшие образцы авиационной техники объединения ВВС и ПВО, а также боевые и специальные машины, соединений и воинских частей военного округа. На аэродроме развернуто 12 выставочных мест на двух экспозициях, на которых размещено 115 единиц военной техники, включая образцы вооружения подразделений Россгвардии и МЧС", - сообщила пресс-служба.

Здесь можно увидеть бомбардировщик Су-34, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", "Оса" и новейшую радиолокационную станцию "Каста-2". Уже состоялись демонстрационные полеты пары многоцелевых сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С и двух многофункциональных истребителей - бомбардировщиках Су-34. Кроме того, гостям покажут работу водолаза в специальном резервуаре, он проведет подводное разминирование, а желающие смогут опробовать экипировку минера-подводника на суше. Экипажи танков Т-80 под классическую музыку исполнили "Танковый вальс", а боевые машины пехоты БМП-2 показали "Мазурку".

Форум начался в четверг также на Сахалине и впервые на Курилах, где открыты сразу две выставочные площадки. На островном аэродроме Пушистый представлены более 25 единиц современных образцов военной техники, развернуты площадки для обучения выживанию в экстремальных условиях, оказанию первой медицинской помощи. Все желающие могут пройти шестикилометровую трассу "Сахалинский рубеж" с 33 препятствиями, аналогичную "Гонке героев". Впервые форум проходит и на Чукотке, где зрители могут увидеть самолеты МиГ-31, Ил-38, Ан-26, вертолеты Ми-8 АМТШ, а также беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Форпост".

Инсценировка боя и раритетная техника

Еще один регион, где "Армия-2020" проходит впервые, стал Забайкальский край. Здесь развернута не только современная военная техника, но и экспозиция вооружения и техники времен Великой Отечественной войны. В центре Читы выступили военнослужащие 29-й общевойсковой армии и сотрудники СОБР, которые показали десантирование на тросах. Также на площадках форума в Чите выставлены работы регионального клуба робототехники "Кулибин-2020", центра юношеского технического творчества, школы моделизма.

Изюминкой форума в Приамурье станут два смоделированных боя: современный бой мотострелкового подразделения, по сценарию которого условный террорист будет нейтрализован, и реконструкция боя Красной Армии с фашистами в годы Великой Отечественной войны.

"Реконструкция будет поставлена по сценарию "Бой после победы" длительностью около пяти минут. Кажется, что пять минут - это мало, но, на самом деле, если перенестись в реальный бой, то эти минуты кажутся вечностью. Актеры - воспитанники нашего патриотического клуба из Благовещенска, Свободного, Волкова в возрасте от 14 лет покажут настоящий бой с применением такого оружия, как пулемет-пистолет Шпагина, пулемет Максима, снайперская винтовка, у нас даже есть пушка", - рассказал ТАСС руководитель региональной общественной организацией "Мотопатриот" Василий Семенов.

Реконструкцию исторических событий можно будет увидеть и в Бурятии, также здесь впервые будут представлены образцы вооружения и военной техники времен афганской и Великой Отечественной войн.

Одной из площадок форума во Владивостоке стал филиал парка "Патриот" на острове Русский. Там развернута экспозиция образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода, где можно посмотреть на танки, стоявшие в разные годы на вооружении Советской армии, гусеничные тягачи, бронетранспортеры БТР-80, пусковую установку берегового ракетного комплекса "Рубеж", образцы трофейной техники - всего около 30 боевых машин.

Кроме того, в центре Владивостока гости форума смогут увидеть боевые корабли и вспомогательные суда ТОФ, а также боевую технику и технику спецназначения береговых войск ВМФ и снаряжение поисково-спасательной службы.