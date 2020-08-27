Форум "Армия-2020" открылся на Самбекских высотах в Ростовской области

Мероприятия форума, гостями которого в первые часы стали многочисленные жители Ростовской области, представители Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" и поисковых отрядов, проходят на территории комплекса "Самбекские высоты", где также действует парк "Патриот".

"В этом году форум значительно расширил свою географию. Выставочные мероприятия организованы в 14 территориальных гарнизонах округа, на базе военно-патриотических парков "Патриот", а также на территории российской военной базы в Республике Армения", - сказал в ходе открытия командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

По его словам, в работе форума задействованы силы и средства 40 соединений и воинских частей округа. Кроме того, в выставочных мероприятиях и научно-деловой программе примут участие 20 предприятий промышленности, две научно-исследовательские организации и семь военно-учебных заведений.

Дворников также отметил, что современная система управления войсками позволяет наблюдать трансляцию со всех площадок, на которых проходит форум. Мероприятия проходят на 30 тыс. квадратных метров. На территории комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области развернута экспозиция из около 100 единиц вооружения и авиационной техники, около 80 единиц стрелкового оружия и средств ближнего боя.

Вручение наград

На церемонии открытия форума Дворников вручил шести военнослужащим государственные награды: знак отличия "Георгиевский крест", медаль Суворова, медаль Жукова. Кроме того, командующий вручил ряду военнослужащих свидетельства на предоставление жилищной субсидии и целевого жилищного займа накопительно-ипотечной системы.