Форум "Армия-2020" открылся на Самбекских высотах в Ростовской области

СЕЛО САМБЕК /Ростовская область/, 27 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области.
Мероприятия форума, гостями которого в первые часы стали многочисленные жители Ростовской области, представители Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" и поисковых отрядов, проходят на территории комплекса "Самбекские высоты", где также действует парк "Патриот".
"В этом году форум значительно расширил свою географию. Выставочные мероприятия организованы в 14 территориальных гарнизонах округа, на базе военно-патриотических парков "Патриот", а также на территории российской военной базы в Республике Армения", - сказал в ходе открытия командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.
По его словам, в работе форума задействованы силы и средства 40 соединений и воинских частей округа. Кроме того, в выставочных мероприятиях и научно-деловой программе примут участие 20 предприятий промышленности, две научно-исследовательские организации и семь военно-учебных заведений.
Дворников также отметил, что современная система управления войсками позволяет наблюдать трансляцию со всех площадок, на которых проходит форум. Мероприятия проходят на 30 тыс. квадратных метров. На территории комплекса "Самбекские высоты" в Ростовской области развернута экспозиция из около 100 единиц вооружения и авиационной техники, около 80 единиц стрелкового оружия и средств ближнего боя.
Вручение наград
На церемонии открытия форума Дворников вручил шести военнослужащим государственные награды: знак отличия "Георгиевский крест", медаль Суворова, медаль Жукова. Кроме того, командующий вручил ряду военнослужащих свидетельства на предоставление жилищной субсидии и целевого жилищного займа накопительно-ипотечной системы.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что форум проходит в очень значимом для региона месте.
"Именно здесь в августе 1943 года начались сражения, которые через две недели закончились освобождением города Таганрога и Ростовской области. Именно пять лет назад ветераны Великой Отечественной войны дали нам поручение увековечить память воинов, сражавшихся на Миус-фронте. Докладываю: поручение это выполнено, строительство и создание народного военно-исторического комплекса "Самбекские высоты" завершено. 30 августа состоится его торжественное открытие, а 1 сентября в полном объеме он начнет принимать гостей из Ростовской области и всех регионов страны и зарубежья", - сказал Голубев.
На земле и в воздухе
В рамках форума состоялась демонстрация боевых возможностей современных видов вооружения и техники. Военные разыграли для зрителей современный общевойсковой бой, в ходе которого возможности своих машин продемонстрировали экипажи танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А.
Зрелищным моментом форума стали выступления танковых экипажей, которые выполнили стрельбы при движении на максимальной скорости. Танкисты также преодолели водную преграду с полным погружением танка под пятиметровой толщей воды. Экипажи восьми боевых машин исполнили "танковый вальс", с ювелирной точностью выполнив сложные фигуры. Под звуки классической музыки на фоне танков кружились танцевальные пары.
В небе над Самбекскими высотами гости форума смогли увидеть истребители Су-27 и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, фронтовые бомбардировщики Су-24, модернизированные штурмовики Су-24М, ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевые Ми-35 и Ми-8АМТШ, а также самый большой вертолет военно-транспортной авиации Ми-26. Многие из образцов гости смогли рассмотреть вблизи на выставке вооружения.