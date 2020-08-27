Корабли ВМФ РФ оснастят спутниковым телевидением для экипажей

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Боевые корабли российского Военно-морского флота оснастят телевизионными системами, которые позволят экипажам смотреть телепередачи и слушать радио с большой земли в любой точке Мирового океана. Комплекс принят на снабжение и уже ставится на строящиеся и модернизируемые корабли ВМФ, сообщил в рамках форума "Армия-2020" директор компании-разработчика НИИ "Нептун" холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех) Михаил Винокур.

По его словам, на современных военных кораблях ставится телекоммуникационное оборудования, но оно не предназначено для теле- и радиотрансляций. "Наша корабельная телевизионная система позволяет улучшить качество жизни экипажа во время плавания. Изделие принято на снабжение и устанавливается на строящиеся и проходящие модернизацию суда ВМФ", - рассказал Винокур.

Как пояснили в пресс-службе "Росэлектроники", аппаратура, в частности, позволяет хранить видеоконтент на жестких дисках и потом воспроизводить в многопотоковом режиме, например на телеэкранах в каютах экипажа. Система также может применяться для отображения служебной информации и как средство оповещения.

Первая отечественная корабельная телевизионная система для ВМФ представлена в экспозиции холдинга "Росэлектроника" на форуме "Армия-2020". Комплекс состоит из спутниковой антенны, универсальной головной станции, а также телевизоров и рабочих станций. Все части системы соединяются между собой через базовую кабельную сеть самого корабля.

Новую систему можно объединить с административной компьютерной сетью корабля для электронного документооборота, учебы экипажа, обмена информацией между рабочими станциями, управления доступом к сетевым ресурсам.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" открылся на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" 23 августа и продлится до 29 августа. Часть демонстрационных показов также проходит на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук в Астраханской области. Форум планируют посетить представители около 100 стран мира. Более полутора тысяч организаций и предприятий продемонстрируют около 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах принимает участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники.