В Самарской области открылся форум "Армия-2020"

ТАСС, 27 августа. Военно-технический форум "Армия-2020" открылся в четверг на Рощинском полигоне в Самарской области. В первый день работы его посетили две тысячи человек, сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В Самарской области на Рощинском полигоне стартовал военно-технический форум "Армия-2020". В первый день работы форум посетили более 2 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

Гости форума могут увидеть более 50 образцов новой и модернизированной техники, которая используется во 2-й общевойсковой армии ЦВО, - это вдвое больше, чем представили на форуме в 2019 году.

Были представлены последние модификации танка Т-72Б3, бронетранспортера БТР-82А, зенитных ракетных систем ПВО С-300, разведывательные комплексы и комплексы радиоэлектронной борьбы, беспилотная авиация, машины радиационной, химической и биологической защиты РХМ-6, самоходная 152-мм гаубица "Мста-С". Впервые на выставке показали комплекс развертывания временных дорог инженерного соединения из Удмуртии.

Также на форуме показали историческую экспозицию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Посетители смогли увидеть оружие времени Великой отечественной войны: пистолет-пулемет ППШ-41, винтовку Мосина, станковый пулемет системы "Максим", а также личные вещи бойцов и командиров, которые ушли на фронт из Самарской (Куйбышевской) области, в том числе личное дело генерала инженерных войск Героя Советского Союза (посмертно) Дмитрия Карбышева.

В первый день форума разыграли учебный бой, в котором участвовали танковые и мотострелковые подразделения. Гости форума могли также посмотреть мастер-классы по верховой езде, сдать нормативы ГТО и военно-спортивного комплекса.

Форум в Самарской области продлится до 29 августа.