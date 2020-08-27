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Форум "Армия-2020"

Россия поставит вооружение и военную технику Судану и Лаосу

По информации Минобороны, на форуме "Армия-2020" также прошли рабочие встречи со специалистами Сербии и Монголии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россия заключила контракты на поставку вооружения и военной техники Лаосу и Судану на форуме "Армия-2020", говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.

По информации военного ведомства, на форуме прошли рабочие встречи с зарубежными военными делегациями, в частности, состоялись переговоры со специалистами Сербии, Монголии, Судана и Лаоса.

"По итогам переговоров с суданской и лаосской сторонами подписаны международные контрактные документы по поставке российской продукции военного назначения. Планируемая передача российского вооружения и военной техники нацелена на дальнейшее развитие дружеских и взаимовыгодных отношений с зарубежными коллегами и укрепление национальных вооруженных сил Лаоса и Судана", - говорится в сообщении.

Теги
СуданЛаосРоссияФорум "Армия-2020"
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