Россия поставит вооружение и военную технику Судану и Лаосу

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россия заключила контракты на поставку вооружения и военной техники Лаосу и Судану на форуме "Армия-2020", говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.

По информации военного ведомства, на форуме прошли рабочие встречи с зарубежными военными делегациями, в частности, состоялись переговоры со специалистами Сербии, Монголии, Судана и Лаоса.

"По итогам переговоров с суданской и лаосской сторонами подписаны международные контрактные документы по поставке российской продукции военного назначения. Планируемая передача российского вооружения и военной техники нацелена на дальнейшее развитие дружеских и взаимовыгодных отношений с зарубежными коллегами и укрепление национальных вооруженных сил Лаоса и Судана", - говорится в сообщении.